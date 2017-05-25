Режим ЧС федерального уровня ввели в трех регионах

Рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня в Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами, а также в Ставропольском крае из-за дождевого паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

24 мая в Красноярском крае и Иркутской области из-за жаркой погоды и сильного ветра резко осложнилась ситуация с пожарами. Всего от пожаров пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома. Жертвами стихии стали два человека. Наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, где сгорели 129 домов, сильнее всего пострадали города Канск и Лесосибирск. При этом пожарным удалось защитить от огня более 52 000 жилых домов.

Из-за продолжительных проливных дождей в шести населенных пунктах Ставропольского края, по данным МЧС на полночь по московскому времени, подтоплены 333 жилых дома и 866 придомовых территорий и садоводческих участков. На подтопленных территориях проживает более 1300 человек.