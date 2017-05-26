В Египте расстрелян автобус с христианами, десятки убитых

Неизвестные открыли огонь по автобусу, перевозившему паломников - христиан-коптов, направлявшихся в монастырь св. Самуила близ города Эль-Минья, сообщило BBC со ссылкой на государственные СМИ Египта. По имеющимся данным, погибли 23 человека, ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность.

По другой информации, погибших не менее 35, большинство - дети, передало агентство ТАСС сообщение местного портала Al-Ahram, ссылающегося на представителей коптской церкви. По их данным, в одном из автобусов паломников находились порядка 40 детей, во втором ехали взрослые.

Известно, что нападавшие в количестве не менее 10 человек обстреляли автобусы из двух внедорожников. Полиция проводит операцию по их поимке, район инцидента оцеплен спецназом МВД.

За последние полгода в Египте произошли несколько крупных нападений на христиан. 9 апреля в христианских храмах в городах Танта и Александрия во время служб по случаю Вербного воскресенья были совершены теракты, в результате которых погибли свыше 45 человек и более 100 были ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В декабре 2016 г. при взрыве в церкви в Каире погибли 25 человек.

Христиане-копты составляют около 10% 90-миллионного населения Египта. Репрессии против них усилились еще при бывшем президенте страны Хосни Мубараке.