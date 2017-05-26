Госдума отклонила запрос о проверке причин увеличения премий руководителей «Роснефти» и «Газпрома»

Госдума отклонила поручение думскому комитету выяснить причины увеличения бонусов руководству «Роснефти» и «Газпрома» по итогам работы за 2016 г. и I квартал 2017 г. Ранее депутаты от КПРФ направили в Госдуму запрос с требованием выяснить у правительства обоснование повышения премий и бонусов членам правления «Роснефти» и совета директоров «Газпрома» за последний год.

Разработчики поручения поясняют, что, по информации СМИ, за I квартал 2017 г. члены правления ПАО «НК "Роснефть" получили бонусы в размере 1,5 млрд руб., что в сто раз больше, чем премии членам правления за I квартал 2016 г. Члены совета директоров ПАО "Газпром" запросили у акционеров одобрения выплаты вознаграждения себе по итогам работы за минувший год на 20% больше, чем годом раньше, отмечают авторы.

Как отмечает РБК, поручение проверить премии «Роснефти» и «Газпрома» поддержали 100 депутатов (почти все парламентарии-оппозиционеры), однако этих голосов не хватило для принятия запроса.

Руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил в четверг, что данное требование является запросом ради запроса и не направлено на получении информации. Он указал на то, что информация о деятельности данных компаний находится в открытом доступе.