Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

31 мая советника-посланника посольства Молдавии в России Николая Мыйня пригласили в российский МИД для вручения ноты. В документе говорится о том, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева пять сотрудников дипломатической миссии Молдавии в Москве объявлены persona non grata. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», - говорится в сообщении.

Молдавским дипломатам предписано покинуть территорию России в течение трех дней.