Депутаты Рады готовят законопроект о свободном обращении оружия на Украине

Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский сообщил, что депутаты готовят законопроект о свободном обращении оружия на Украине.

«Мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг, который надо сделать, — определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткострельное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в нацполиции, в СБУ», — сказал Пашинский в эфире украинского «5 канала».

По его словам, проект закона может быть внесен в парламент осенью этого года.