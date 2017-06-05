Кремль не прокомментировал обвинения арабских стран в адрес Катара

Кремль сегодня оставил без комментариев обвинения ряда арабских стран в адрес Катара в поддержке терроризма, как и последовавший за этим разрыв дипломатических отношений со страной.

«Я не хотел бы это комментировать», - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеют ли под собой основание упреки арабских стран в адрес Катара в поддержке терроризма. Песков не стал отвечать и на вопрос журналистов, окажет ли Россия поддержку Катару, если он окажется в затруднительном положении, и повлияет ли блокада этого государства Персидского залива на сделку ОПЕК по нефтедобыче. «На первую часть этого вопроса я не буду отвечать, считаю его некорректным», - сказал он.

В ночь на 5 июня Бахрейн заявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром и намерении прервать воздушное и морское сообщение с этой страной. Вскоре аналогичные заявления сделали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Мальдивы. Все эти страны обвинили Катар в поддержке террористических группировок и в попытках повлиять на их внутреннюю политику в сговоре с Ираном.