Россия обжаловала решения ЕСПЧ о выплатах осужденным за отправку в далекие колонии

Уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) замминистра юстиции Михаил Гальперин обжаловал несколько решений Страсбургского суда, в том числе предписывающие выплатить компенсации направленным в отдаленные от дома колонии осужденным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. Таким образом, Россия ходатайствовала о передаче дела в Большую палату ЕСПЧ.

В марте ЕСПЧ удовлетворил жалобу осужденных и их родственников, обязав выплатить им более 27 000 евро. Суд признал, что осужденные были отправлены в слишком отдаленные колонии от места жительства их семей, таким образом Россия нарушила статью 8 (право на частную и семейную жизнь) и статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции по правам человека.

В ходатайстве также критикуется предложение ЕСПЧ проводить консультации с осужденными, чтобы определить место отбывания наказания, отметили в Минюсте. Это приведет к «невозможности своевременного и надлежащего исполнения приговора», считают в ведомстве.

В Минюсте сообщили, что российская сторона обратила внимание судей Большой палаты ЕСПЧ на отсутствие тщательного анализа ситуации каждого заявителя, в том числе на тот факт, что свидания фактически были предоставлены.