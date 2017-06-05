Стрельбу в Орландо устроил бывший военнослужащий США

Устроивший стрельбу в американском Орландо мужчина – бывший американский военный, сообщил в ходе брифинга шериф Джерри Демингс. По его словам, стрелявшего звали Джон Роберт Нойманн, ему было 45 лет. Он жил один и не имел семьи. Он ушел из армии в 1999 г.

Как сообщалось, ранее в понедельник этот человек застрелил четырех мужчин и одну женщину в возрасте от 35 до 70 лет. Демингс добавил, что помимо огнестрельного оружия и небольшого ножа Нойманн принес с собой охотничий нож большого размера. У него не было разрешения на ношение оружия.

Открывший стрельбу в компании Fiamma человек ранее являлся ее сотрудником, но был уволен в апреле 2017 г. Он пришел в компанию рано утром в понедельник и напал на бывших коллег.