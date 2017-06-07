Шойгу предложил минобороны Китая план военного сотрудничества до 2020 года

Министр обороны Сергей Шойгу предложил китайскому коллеге генерал-полковнику Чан Ваньцюаню подписать дорожную карту развития военного сотрудничества между двумя странами на 2017-2020 гг., сообщает «Интерфакс». Шойгу предложил подписать ее на двусторонней встрече, которая прошла в Астане на полях совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский министр подчеркнул, что «Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность», а высокая интенсивность российско-китайских переговоров, по его словам, «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности».

По оценке Шойгу, отношения России и Китая «находятся на высоком уровне, стабильно развиваются», чему способствуют отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Он выразил уверенность, что «сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства».

По словам министра обороны КНР, в 2017 г. Россия и Китай планируют совместные масштабные и очень важные мероприятия. «В последние годы, - отметил Чан Ваньцюань, - под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооруженными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление».

Генерал напомнил, что на недавней встречи Путина и Си Цзиньпина в рамках международного форума «Один пояс, один путь» «достигнуты огромные и важные договоренности по дальнейшему углублению и укреплению взаимных всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией».

Китайская сторона, сказал министр, готова совместно с российскими партнерами реализовать договоренности глав двух государств, углубить практическое сотрудничество во всех областях на благо народов Китая и России. Он выразил личную готовность обменяться с Шойгу мнениями «по вопросам, которые представляют взаимный интерес».