Двое нижегородцев оштрафованы после съемки митинга 26 марта с квадрокоптеров

В Нижнем Новгороде двух человек оштрафовали на 3000 руб. за съемку достопримечательностей и несанкционированного митинга с квадрокоптеров. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Нижегородскую транспортную прокуратуру, это решение приняло Управление государственного авиационного надзора и надзора по Приволжскому федеральному округу. На владельцев беспилотников пожаловалось областное ФСБ. Прокурорская проверка установила, что беспилотники были запущены без предварительной подачи плана полета и получения разрешения.

По версии прокуроров, владельцы беспилотников DJI РНАNТОМ 4 PRO и DJI РНАNТОМ 3 PRO выпустили их в городе 26 марта ради съемки достопримечательностей, а заодно и проходившего в тот день несанкционированного митинга. Они были привлечены по административной статье о нарушении правил использования воздушного пространства «лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

По данным полиции Нижнего Новгорода, в акции против коррупции 26 марта участвовали около 400 человек. Задержаны были 44 человека.