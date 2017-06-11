Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выпущен на свободу

Сейф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, покинул место своего заключения в ливийском городе Зинтан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление вооруженной группировки «Абу Бакр ас-Сиддик», ранее удерживавшей политика. Отмечается, что освобождение сына Каддафи произошло «в соответсвии с объявленной ливийским парламентом амнистией».

«Мы решили освободить господина Сейф аль Ислама Муаммара Каддафи. Он полностью свободен. Мы подтверждаем, что он покинул Зинтан с момента его освобождения — в 14-й день Рамадана (соответствует 9-му июня. — ред.)», — говорится в заявлении.

Родственник Каддафи подтвердил агентству, что Сейф аль-Ислам «в настоящий момент действительно покинул Зинтан и находится в безопасном месте». «Теперь после выхода инженера Сейф аль-Ислама мир в ближайшие несколько дней ждут большие сюрпризы», — сказал он не уточнив, что имеет в виду.

После свержения в 2011 г. Муаммар Каддафи и его сын Муатасем были убиты повстанцами, еще один сын Хамис погиб в результате бомбежки в ливийской столице Триполи. Сын Каддафи Саади бежал в Нигер, но в 2014 г. был выдан ливийским властям. Дочь Аиша, ее супруг и двое сыновей получили убежище на территории Алжира. Сейф аль-Ислам был захвачен в плен, он находился в ливийской тюрьме, в июле 2015 г. был приговорен к смертной казни.