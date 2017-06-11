Захарова: Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Запад не замечает улучшения ситуации в Крыму, потому что смотрит на него «с закрытыми глазами». Об этом она заявила на первом медиафоруме «Открытый Крым: своими глазами».

«Я не думаю, что остается неправильный образ Крыма. Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных — именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть», — заявила Захарова.

По ее словам, наблюдается «маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная». «Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает», — заключила Захарова.