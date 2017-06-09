ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров. С таким заявлением выступил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

В мае сообщалось, что крымское управление ФАС проверит севастопольские торговые сети на предмет обоснованности установленных цен на продукты питания.

Факты необоснованного завышения цен уже были выявлены в ходе ряда проверок, на данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности компаний.

По данным крымского УФАС, в Севастополе на данный момент работают 14 торговых сетей: 16 супермаркетов, 51 магазин самообслуживания и 27 - категории «магазин за прилавком».