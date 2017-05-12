В Крыму заложен первый камень новой трассы стоимостью от 140 млрд рублей

В Белгорском районе Крыма заложен памятный камень, символизирующий начало строительства федеральной трассы «Таврида», сообщает ТАСС. Участвовавший в церемонии министр транспорта России Максим Соколов напомнил, что в ценах 2016 г. предельная стоимость строительства установлена на уровне 140 млрд руб. Он подчеркнул, что речь идет о ценах прошлого года, поскольку решение о строительстве трассы принималось в прошлом году. В марте 2016 г. глава Крыма Сергей Аксенов оценивал проект в 85 млрд руб. в июле 2016 г. вице-премьер Крыма Олег Казурин - в 139 млрд руб. «Мы являемся свидетелями исторического события начала строительства трассы "Таврида", это знаменательное и знаковое событие для всей транспортной инфраструктуры страны. Мы неразрывно свяжем транспортную инфраструктуру республики Крым с инфраструктурой России», - отметил Соколов.

В церемонии также участвовали глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Аксенов назвал дорогу стратегически важной для полуострова и выразил убежденность, что она будет сдана в срок.

«Таврида» соединит Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Протяженность четырехполосной трассы, которая пройдет по территории республики Крым составит 237,5 км, общая протяженность с севастопольским участком составит 277,5 км. Трасса будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч. Заказчиком проекта выступает Служба автодорог республики, подрядчиком АО «ВАД».