В ЕС приветствуют вступление в силу безвизового режима с Украиной

Председатель Европейского совета Дональд Туск в связи со вступлением в силу безвизового режима с Украиной назвал 11 июня памятным днем. «Памятный день. Безвизовый режим для украинцев теперь реальность. Это делает нас ближе», — написал Туск в Twitter.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини записала по этому случаю специальное видеообращение. «Сегодня мы снимаем барьер между гражданами Украины и гражданами Европейского союза. Для краткосрочных поездок между нашими странами больше не нужна виза. Мы сделали это, и мы сделали это вместе. Украина реализовала реформы, о которых просили граждане. А Европейский союз сдержал свое обещание», — заявила Могерини.

С сегодняшнего дня все граждане Украины при наличии биометрического паспорта смогут без виз на срок до 90 дней въезжать во все страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.