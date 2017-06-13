Собянин назвал акцию протеста на Тверской «подлой и опасной провокацией»

Мэр Москвы Сергей Собянин считает «подлой и опасной провокацией» акцию протеста, которая прошла 12 июня на Тверской улице в Москве. «Только чудом никто не пострадал. Нам всем повезло, что обошлось без крови», – цитирует его «Медуза».

Мэр столицы назвал действия правоохранительных органов профессиональными и правильными. Иные действия, по его мнению, «могли бы привести к непредсказуемым последствиям».

12 июня в День России по всей стране прошли антикоррупционные митинги. Заявки были поданы в 170 городах, в акции приняли участие 145, минимум в 117 городах протестные мероприятия были согласованы. По данным «ОВД-инфо», в Москве задержали 731 человека, в Санкт-Петербурге – от 150 до 300, во всех остальных городах – 200–300 человек.