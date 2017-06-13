На юге Италии столкнулись два поезда

Не менее 10 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на юге Италии, в регионе Апулия. Почти год назад в этом месте произошла одна из самых крупных железнодорожных катастроф в истории страны, пишут местные СМИ.

Поезда столкнулись в нескольких километрах от города Лечче. Столкновение было лобовым, предположительно, из-за неисправности стрелочного механизма.

Скорость движения поездов была невысокой, благодаря этому удалось избежать жертв. Составам причинен незначительный ущерб. На момент столкновения в поездах было около 80 пассажиров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и пожарные. Пассажиров на школьном автобусе привезли в ближайший населенный пункт Сан-Донато.