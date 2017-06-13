На акции протеста в Москве задержали 136 несовершеннолетних

На акции протеста в Москве было задержано 136 несовершеннолетних, заявил начальник департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. «Мое мнение - эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», - цитирует его «Интерфакс».

По мнению Черникова, молодежь участвует в митингах из-за желания «реализовать себя любой ценой, доказать, что ты какой-то другой». Он подчеркнул, что государству и семье важно совместно создавать подрастающему поколению «душевную настройку».

По словам Черникова, «эти молодые люди достаточно прогрессивные, разносторонние, они сами вправе выбирать свою линию жизни, но важно, чтобы они быстрее взрослели, учились правильно оценивать ситуацию, понимать главные жизненные принципы, в том числе принцип "не навреди"». «А когда предлагаешь им доказать это трудом, конкретным делом, отдельной помощью людям - почему-то не слышат и не хотят слышать. Этим кто-то активно пользуется», - добавил он.