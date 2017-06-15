Путин не знает о давлении на РБК

Президент России Владимир Путин заявил, что ни с кем не обсуждал сделку о продаже медиа-холдинга «РБК» главой «Онэксима» Михаилом Прохоровым группе ЕСН Григория Березкина.

«Сделку ни с кем не обсуждал, с Михаилом Прохоровым пока не встречался», - сказал Путин после завершения «прямой линии». Он также отметил, что «такие СМИ, как "РБК", нужны».

«Я (РБК ), честно говоря, даже сам смотрю и тот пакет информационный, который я вижу на экранах, в принципе, считаю полезным. Мне нравится. Но о каком-то давлении, во всяком случае, я не знаю», - сказал Путин.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что представители «Онэксима» и группы ЕСН планируют подписать документы о продаже РБК 15 июня. В апреле стало известно, что Березкин договорился с Михаилом Прохоровым о покупке медиахолдинга РБК. Источники, близкие к обеим сторонам, тогда говорили «Ведомостям», что сделка может быть подписана до начала мая, но этого не произошло до сих пор.