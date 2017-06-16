Число жертв пожара в Лондоне достигло 30 человек

Число погибших при пожаре в 24-этажной жилой башне Гренфелл-тауэр в Лондоне достигло 30 человек, сообщила полиция. ВВС узнала, что количество пропавших без вести во время пожара может достигать 76 человек, среди них могут быть погибшие, которых невозможно опознать. Ранее в пятницу The Sun оценила число пропавших без вести в 65.

Капитан полиции Лондона Стюарт Канди сообщил, что число жертв пожара может возрасти. Ранее он выражал надежду, что число погибших все же не будет трехзначным. Один из погибших умер в больнице.

В шести больницах Лондона лежат около 80 пострадавших, 12 из них остаются в критическом состоянии. Установлены личности всех госпитализированных.

Скотленд-ярд возбудил уголовное дело в связи с пожаром. По словам Канди, пока нет никаких свидетельств в пользу умышленного поджога.

В пятницу на месте трагедии побывала Елизавета II с внуком, герцогом Кембриджским. Она также посетила центр помощи пострадавшим жильцам башни и побеседовала со спасенными. Премьер-министр Тереза Мэй осматривала руины днем ранее, в пятницу она навестила некоторых пострадавших в больнице. Также в четверг у Гренфелл-тауэр побывал лидер лейбористов Джереми Корбин.