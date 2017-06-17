Депутата Грищенко похоронят в Саратове 19 июня

Бывшего мэра Саратова, депутата Госдумы Олега Грищенко похоронят 19 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в мэрии города. «Грищенко похоронят в родном городе», — сказал собеседник агентства.

Депутат умер сегодня в возрасте 50 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью.

С 1993 г. Грищенко работал на Саратовском подшипниковом заводе, в 2000 г. занял пост заместителя генерального директора предприятия, с 2003 по 2005 г. возглавлял компанию. В 2004-2005 гг. являлся депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. С декабря 2005 г. исполнял обязанности мэра города. В марте 2006 г. был избран депутатом городской Думы и главой Саратова, в 2011 г. был переизбран на эту должность.

В сентябре 2016 г. стал депутатом Госдумы, работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.