С начала года военная прокуратура в Москве пресекла хищений на 5 млрд рублей

Военные прокуроры выявили нарушения закона в ходе строительства жилья для военнослужащих в Москве и пресекли хищение бюджетных средств более чем на 5 млрд руб., сообщили в Главной военной прокуратуре.

«С начала года по требованию столичных военных прокуроров устранены более 300 нарушений закона, по материалам военных прокуроров возбуждено почти 50 дел об административных правонарушениях и два уголовных дела, пресечены хищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военнослужащих, на сумму свыше 5 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Как отметил военный прокурор Москвы Владислав Приходченко, решен ряд проблем, связанных с вводом в эксплуатацию в столице долгостроев, в том числе жилых домов на улицах Большая Очаковская и Синявинская.

«Распространенными остаются несоблюдение сроков и качества выполнения работ, привлечение к строительству субподрядных организаций, не способных выполнить договорные обязательства, осуществление строительства в отсутствие проектной и разрешительной документации», — подчеркнул прокурор.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что речь идет о нарушениях, которые были выявлены у строительных компаний и их подрядчиков.