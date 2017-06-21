«Москва»: фигурант дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ

Освобожденная условно-досрочно бывшая руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, фигурант громкого дела «Оборонсервиса», стала секретарем товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме по адресу Молочный пер., д. 6. Об этом агентству «Москва» сообщил информированный источник, который напомнил, что в этом доме Васильевой принадлежит 13-комнатная квартира и в ней она отбывала домашний арест до приговора суда. Экс-министр обороны Анатолий Сердюков остается председателем ТСЖ, добавил собеседник агентства.

Как следует из копии протокола годового общего собрания членов ТСЖ, за избрание Васильевой секретарем проголосовали 100% присутствовавших. Протокол подписан Сердюковым.

В мае 2015 г. Пресненский суд Москвы приговорил Васильеву к пяти годам колонии и штрафу за хищения средств министерства и их отмывание. Летом ее отправили в колонию, откуда она быстро вышла по УДО.

Васильеву обвиняли в продаже недвижимого имущества подконтрольного Минобороны ОАО «Оборонсервис» (ныне преобразовано в ОАО «Гарнизон») по заниженным ценам с помощью подконтрольных ее знакомым фирм, что, по мнению следствия, нанесло ущерб более чем в 3 млрд руб. По ряду эпизодов Васильева была оправдана судом, а общая сумма ущерба по делу была снижена в шесть раз. Она была приговорена к возмещению ущерба на сумму 77 млн руб. и к лишению свободы сроком на пять лет. Согласно Уголовному кодексу и с учетом того, что с ноября 2012 г. и до оглашения приговора Васильева находилась под домашним арестом, срок подачи ходатайства об УДО наступил в августе 2015 г. При этом непосредственно в колонии, по официальным данным, Васильева провела меньше месяца, отказавшись в конце июля от обжалования приговора в Мосгорсуде. Источник «Интерфакса» сообщал, что она возместила ущерб по делу «Оборонсервиса» в размере более 216 млн руб. за себя и остальных осужденных по делу.

В середине июня 2017 г. СКР официально заявил, что расследование в отношении Васильевой продолжается.