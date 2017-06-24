В Сергиевом Посаде скончался пятый отравившийся метиловым спиртом

Число погибших из-за отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде выросло до пяти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления СКР. «42-летний хозяин квартиры скончался в больнице», — сообщили в СКР.

Как сообщалось, 11 человек отравились суррогатным алкоголем в подмосковном Сергиевом Посаде. В реанимации остаются два человека.

По данным следствия, все погибшие и пострадавшие пили спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина. По данному факту возбуждено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».