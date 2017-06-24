Прокуратура выявила хищение при реконструкции Уральского учебного центра МЧС

По факту хищения почти 25 млн руб. при реконструкции Уральского учебно-спасательного центра МЧС России возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в Главной военной прокуратуре.

«Военной прокуратурой Челябинского гарнизона установлено, что гендиректор ООО "Руслайн М" и бывший главный инженер ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России" подготовили фиктивные акты сдачи-приемки работ по госконтракту на реконструкцию объектов Уральского учебно-спасательного центра МЧС России», — говорится в сообщении.

На основании этого на счет подрядчика «необоснованно были перечислены и похищены 24,9 млн руб.». В прокуратуре отметили, что «принимаются меры к взысканию ущерба с недобросовестного подрядчика».