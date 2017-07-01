New York Post посвятила Трампу статью, состоящую из трех слов

Американская газета New York Post опубликовала материал, посвященный президенту США Дональду Трампу, состоящий из трех слов. Текст появился в печатной версии издания в пятницу. Под заголовком «О твитах Трампа» написано: «Остановись. Просто остановись». Текст опубликован в разделе «Мнение».

К электронной версии материала прикреплена ссылка на статью о скандале, который разгорелся недавно после твита Трампа, оскорбившего ведущих телеканала MSNBC.

В четверг Трамп разместил запись в Twitter, в которой грубо обозвал Мику Бжезински и Джо Скарборо, являющихся ведущими популярной новостной программы MSNBC. Первую президент, в частности, назвал «сумасшедшей», а второго — «психопатом».