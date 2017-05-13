Трамп считает, что СМИ не замечают его активности

Президент США Дональд Трамп считает, что журналисты не замечают его активности. «Они меня не знают, я очень активный президент. Я работаю с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами. На днях ко мне приезжал министр иностранных дел России, а следом — они об этом не говорили — министр иностранных дел Украины приехал», — сказал Трамп в интервью Fox News.

В связи с этим президент предложил отменить брифинги для СМИ и заменить их рассылкой для журналистов с «четкими, точными, красивыми» ответами, чтобы избежать искажений.

Напомним, в начале мая телеканалы АВС, CBS и NBC вслед за CNN отказались транслировать рекламный ролик, в котором рассказывается о достижениях Трампа за 100 дней его правления. Причиной отказа послужило то, что в ролике данные СМИ обвиняются в распространении поддельных новостей.