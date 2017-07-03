ВЦИОМ: Более половины россиян доверяют сотрудникам ГИБДД

Более половины россиян – 52% – доверяют сотрудникам ГИБДД, о недоверии заявил 41% опрошенных, сообщил ВЦИОМ.

По мнению 57% респондентов, в целом ведомство справляется с поставленными перед ним задачами. С этим не согласны 34% опрошенных, следует из данных всероссийского телефонного опроса, проведенного 24–25 июня среди 1200 респондентов.

Уровень коррумпированности ГИБДД снизился с 32% в конце 2015 г. до 23% в настоящее время, приводит ВЦИОМ данные опроса.