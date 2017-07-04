РБК: Депутаты увеличили себе расходы на транспорт с 300 000 до 830 000 рублей в год

В конце июня комитет Госдумы по регламенту утвердил увеличение с 300 000 до 830 000 руб. в год предельной суммы, которую депутаты могут тратить на транспорт в командировках по России. Это сообщает РБК со ссылкой на два источника в комитете.

В 2016 г. в среднем депутаты расходовали на транспорт около 300 000 руб., но использовать эти деньги могли только в «региональную неделю». РБК отмечает, что парламентарии тратили эти средства неодинаково: одни могли их вовсе не использовать, а другие – потратить 1 млн руб. в год. В бюджет Думы на транспортное обеспечение депутатов в регионах обычно закладывалось порядка 100 млн руб., сказал источник портала в аппарате палаты. При поездке депутата в регион автомобиль ему предоставляет местная администрация, а затем она выставляет счет Думе. Сумма зависит от территории региона, а также от класса автомобиля, говорят собеседники РБК.

В конце 2016 г. депутаты заявили спикеру Вячеславу Володину, что машины на местах им предоставляют только в региональную неделю, тогда как им нужно посещать регион чаще. Тогда ограничение об использовании транспорта только в региональную неделю было отменено, но на каждого депутата был введен лимит по расходованию транспортных денег: 296 000 руб. в год. По данным РБК, с начала 2017 г. депутаты обсуждали с руководством Думы возможность увеличить расходы на транспорт еще на 200 млн руб. Около 200 млн руб. дополнительно было переброшено на транспортные расходы из денег, предусмотренных в бюджете 2017 г. на экспертно-аналитическую работу, которые не были потрачены за первое полугодие, рассказал источник в аппарате Думы.

С января по июнь 12 депутатов уже потратили на транспорт в регионах по 300 000 руб., рассказали РБК источники в комитете по регламенту.