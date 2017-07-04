Миссия посла США Теффта в Москве завершится осенью

Посол США Джон Теффт завершит свою миссию в Москве в начале осени, сообщила на приеме в Спасо-хаусе замруководителя дипмиссии Линн Трейси. Как передает ТАСС, после этого Теффт с женой уедут из Москвы. Трейси зачитала обращение госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором он поблагодарил посла за многолетнюю службу.

Посол ответил, что «было прекрасно служить на дипломатическом поприще», а также выразил признательность россиянам за их труд и поддержку.

Зимой американские СМИ со ссылкой на источники сообщили о нескольких кандидатурах на пост посла США в России. Politico в декабре написала, что Теффта может сменить советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего по вопросам политики в отношении России и консультант экс-госсекретаря Генри Киссинджера Томас Грэм. The Hill прочил на эту должность конгрессмена Дейну Рорабакера. Источники «Коммерсанта» в США в феврале 2016 г. называли бывшего посла США в Германии старшего советника президента США по сокращениям ядерных и стратегических вооружений Ричарда Берга и бывшего советника избирательного штаба Трампа Картера Пейджа.