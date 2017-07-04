Си Цзиньпин: Пекин настроен на усиление взаимодействия с Москвой в мире

Китай и Россия настроены на усиление взаимодействия и координацию в международных делах. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мы настроены на усилия с Россией по координации и взаимодействию в международных делах, вместе с международным сообществом [будем] прикладывать усилия для оптимизации системы глобального управления, защиты и поддержания стратегического баланса и стабильности во всем мире, для совместного преодоления глобальных угроз и вызовов, таких как терроризм, чтобы вместе стимулировать процесс политического урегулирования горячих точек и в целях формирования нового типа межгосударственных отношений на основе сотрудничества и взаимной выгоды», — сказал он.

Си Цзиньпин пригласил российского президента на саммит БРИКС в китайском Сямэне в сентябре. Путин и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу 3-5 сентября на саммите БРИКС в Китае.