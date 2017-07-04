Рослесхоз обвинил власти регионов в занижении площади лесных пожаров в Сибири

Власти регионов Сибирского федерального округа занижали данные о масштабе лесных пожаров более чем в 1,5 раза.

«Основные очаги у нас в этом году по Сибирскому федеральному округу занижены в 1,76 раза - это немного-немало 385 000 га. Наибольшее занижение у нас отмечено в Иркутской области - 116 000 га», – сообщил руководитель Рослесхоза Иван Валентик на совещании по вопросу «О ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе».

Валентик добавил, что «по другим субъектам площади меньше». Все это приводит к неверной оценке опасности ситуаций. «Соответствующие представления в количестве 15 уже направлены в субъекты России», - подчеркнул руководитель Рослесхоза.