В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

В Якутии местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава республики из-за лесных пожаров, передает ТАСС.

Глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов подписал указ о введении с 3 июля 2017 г. режима чрезвычайной ситуации в лесах, регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Якутии, отметили в пресс-службе местной администрации.

По информации департамента по лесным отношениям республики, на охраняемой территории Якутии зафиксировано 17 лесных пожаров на общей площади 613,6 га в девяти районах. Для тушения задействовано 688 человек, в том числе 297 мобилизованных из числа местного населения, используется 58 единиц техники.