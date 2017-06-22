В Иркутской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС

Губернатор Иркутской области подписал указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. «Такую меру решено принять в связи с ростом количества лесных пожаров на всей территории региона, неблагоприятным прогнозом погодных условий, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики и в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области», – говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

Режим ЧС будет действовать не более 21 дня, в этот период жителям нельзя посещать леса. Также введение режима ЧС позволит привлечь к тушению лесных пожаров силы и средства федерального резерва и арендаторов лесных участков, которые указаны в сводном плане пожаротушения.