В Сибири из-за пожаров введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Сибирского федерального округа, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. «С 17.00 сегодня мы вводим режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и сил Единой российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского федерального округа», – сказал он на заседании правкомиссии в пятницу.

Пучков сообщил, что готовится решение о выплате из резервного фонда правительства 10 000 руб. каждому пострадавшему от пожаров и компенсаций за утрату имущества первой необходимости.