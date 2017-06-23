В Красноярском крае введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Из-за жаркой погоды на территории Красноярского края возникло несколько десятков лесных пожаров. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. «Доступ людей и въезд транспорта в леса ограничен. На территории Гослесфонда усилено патрулирование, инспекторы министерства лесного хозяйства края и лесной охраны проводят рейды и разъяснительную работу с местным населением», — говорится на официальном портале региона.

Специалисты наземной и авиационной служб также патрулируют территорию. При обнаружении возгорания пожарные сразу же приступают к тушению. В районы, где складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами, направлены дополнительные силы и средства.

«Благодаря четко спланированной работе и соблюдению кратности мониторинга лесопожарные формирования оперативно реагируют на возникающие угрозы. На данный момент ситуация с лесными пожарами в регионе сложная, но контролируемая. Однако прогноз в ряде районов края на ближайшие дни неблагоприятный, поэтому принято решение ввести на территории региона режим ЧС, чтобы максимально задействовать имеющиеся ресурсы», — рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства края Дмитрий Селин.

Жителей региона просят быть предельно внимательными в обращении с огнем, потому что часть пожаров возникает по вине местного населения. Накануне режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров был введен в Иркутской области.