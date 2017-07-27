Чайка: взяточников стали реже ловить

Генпрокурор Юрий Чайка обеспокоен снижением количества выявленных в первом полугодии коррупционных преступлений. Их число сократилось на 14% до 24 400, количество взяток за то же время снизилось почти на треть. Об этом генпрокурор сообщил на заседании коллегии Генпрокуратуры. По инициативе ведомства уволены в связи с утратой доверия 373 государственных и муниципальных служащих, добавил генпрокурор.

Количество взяток не просто сократилось — почти половину всех зафиксированных случаев составляют мелкие взятки, до 10 000 руб., уточнил замгенпрокурора Александр Буксман. В некоторых регионах только такие и выявляют — в Кабардино-Балкарии, например, их доля доходит до 93%. Региональным прокурорам предложено разобраться с причинами такой статистики и принять меры. Подробный анализ ситуации Генпрокуратура планирует провести в конце года на координационном совещании представителей правоохранительных органов.

В апреле Юрий Чайка сообщал, что число чиновников, уволенных со службы за коррупционные нарушения, за год увеличилось в три раза. В 2016 г. в связи с утратой доверия по требованию органов прокуратуры уволено 383 чиновника; среди уволенных есть и чиновники федерального уровня.