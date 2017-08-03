Лукашенко: отмены «тунеядского» декрета не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что так называемый «тунеядский» декрет не будет отменен, его следует обновить к 1 октября. Об это он заявил в Минске на докладе о демографической ситуации и содействии занятости населения.

«Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 000 мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 000 где? Поэтому декрет № 3 - это 300 000 тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», - отметил Лукашенко.

Он поставил задачу к 1 октября обновить декрет. Декретом № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br 23, или $12 в эквиваленте).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 000 извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 г. По состоянию на 21 февраля его оплатили порядка 54 000 граждан.

Из-за этого декрета в стране прошли акции протеста. В феврале и марте в крупных городах состоялись несанкционированные властями марши «нетунеядцев».