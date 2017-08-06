СКР: директора «Океанариума» могли убить из-за предпринимательской деятельности

Следователи допускают, что генеральный директор «Океанариума» в Москве мог быть убит из-за его предпринимательской деятельности. «Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе связанная с предпринимательской деятельностью», — говорится в сообщении СУ СКР по Москве.

Один из учредителей и гендиректор «Океанариума» был убит в субботу утром в Филевском парке на западе Москвы. Неизвестный выстрелил в него не менее шести раз. Потерпевший 1964 г. р. скончался на месте происшествия.

Дело об убийстве бизнесмена, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), передано в управление по расследованию особо важных дел.