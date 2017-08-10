Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 года колонии

Тверской районный суд Москвы вынес приговор журналисту РБК Александру Соколову, который был признан виновным в организации деятельности экстремистской организации. Его приговорили к 3,5 г. колонии, сообщает «Дождь».

Виновными суд признал и других фигурантов дела - бывшего редактора газеты «Дуэль» Юрия Мухина, его соратника Валерия Парфенова и активиста Кирилла Барабаша.

Гособвинение просило признать всех четверых подсудимых виновными и назначить по четыре года колонии общего режима Соколову, Парфенову и Барабашу и 4,5 года - Мухину. Обвинение также просило лишить Барабаша военного звания «подполковник ВВС».

Подсудимые свою вину не признают и просили суд их оправдать.