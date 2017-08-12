Шойгу решил принимать девушек в училища летчиков

Впервые в истории России девушки станут курсантками Краснодарского авиаучилища и будут обучаться на военных летчиц, сказал сегодня министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение - в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище», - цитирует министра пресс-служба Минобороны.

«Их будет немного - 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы, поэтому с 1 октября этого года первая группа девушек приступит к обучению на военных летчиц. Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством», - отметил министр, говоря об авиафестивале к 105-летию ВКС в парке «Патриот».

Согласно информации на сайте Минобороны, выпускникам Краснодарского ВВАУЛ присваивается квалификация «инженер по летной эксплуатации летательных аппаратов», срок обучения - 5 лет 3 месяца. В 2017 г. поступающий должен был сдать математику на 27 баллов, русский язык на 36 баллов, физику на 36 баллов. Уровень физической подготовленности кандидата (подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км) - минимум 25 баллов из 100.