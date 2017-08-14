Обжалован приговор по делу журналиста РБК Соколова

Бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин обжаловал приговор по делу, по которому он, журналист РБК Александр Соколов и еще два человека были признаны виновными в экстремизме. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко, апелляция поступила в этот районный суд. 10 августа Тверской суд приговорил Мухина к 4 годам лишения свободы условно, Соколову назначил 3,5 года колонии общего режима, Сергею Барабашу и Валерию Парфенову – по 4 года колонии. Они признаны виновными в продолжении деятельности организации, запрещенной судом за экстремизм.

Следствие считает, что все четверо были участниками «Армии воли народа», которую в 2010 г. признали экстремистской организацией и запретили в России. После ее запрета они продолжили ее деятельность под названием «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), установило следствие. По его оценке, фигуранты намеревались расшатать политическую ситуацию в стране и сменить власть незаконным путем с 2011 г. В суде Мухин говорил, что движение «За ответственную власть» было организовано за три года до закрытия «Армии воли народа» и что его участники не пытались изменить государственный строй и не пропагандировали экстремизм.

Соколов высказывал мнение, что истинной причиной его уголовного преследования была его научная и журналистская деятельность, в частности антикоррупционные расследования деятельности госкорпораций «Роснано», «Ростех», а также строительства объектов Олимпиады в Сочи и космодрома Восточный.