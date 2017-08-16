Жириновский обещал сделать запрос о ходе расследования нападения на Навального

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы» обещал сделать запрос о том, как продвигается расследование инцидента с нападением на оппозиционера Алексея Навального. Это обещание Жириновский дал в ответ на просьбу журналиста радиостанции. «Сделаем, сделаем. Поэтому и помощники нужны, сейчас Михеев (член Мосгоризбиркома, представитель ЛДПР) пометит себе: ускорить расследование по случаю, когда Навальному плеснули какой-то жидкостью», — сказал Жириновский.

27 апреля на Навального в Москве было совершено нападение – неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой. Политику диагностировали химический ожог зрачка и роговицы глаза. В мае Навальному прооперировали правый глаз в Барселоне.

В июле оппозиционер сообщил, что полиция приостановила расследование инцидента в связи с тем, что ведомству не удалось установить личности нападавших. Об этом говорилось в ответе прокуратуры на его запрос. Сам Навальный знает имена нападавших – Алексей Кулаков, Александр Петрунько, Игорь Бекетов. Также прокуратура отказалась передавать дело о нападении из МВД в СКР из-за отсутствия для этого оснований.