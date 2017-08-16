Трамп закроет два состоящих из бизнесменов консультативных совета при Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что решил прекратить работу при его администрации двух состоящих из бизнесменов консультативных советов.

«Вместо того чтобы оказывать давление на бизнесменов из совета по промышленному производству и из форума по стратегии и политике, я закрываю их. Спасибо всем», - написал он в Twitter.

Это решение последовало за решением ряда членов данных структур покинуть их в знак протеста против комментариев Трампа по поводу беспорядков в Шарлотсвилле.

Как сообщалось, в августе группа белых националистов собралась на территории Университета Вирджинии в Шарлотсвилле на митинг против намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли.

Во время митинга произошло их столкновение с противниками манифестации. В ходе беспорядков в толпу противников националистов въехал автомобиль, в результате чего погибла одна женщина.

Трамп, комментируя произошедшее, осудил ультраправых, но при этом отметил, что в произошедшем виноваты обе стороны. Это вызвало резкую критику со стороны многих оппонентов президента США.