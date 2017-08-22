Индонезия купит 11 российских истребителей Су-35 за $1,14 млрд

Индонезия приобретет у России 11 истребителей Су-35, сумма сделки оценивается в $1,14 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление министра торговли Индонезии Энггартиасто Лукиты и министра обороны страны Рямизарда Рякуду.

Джакарта оплатит почти половину контракта сырьем, остальная часть суммы будет выплачена деньгами. Какое сырье и в каком объеме будет поставлено в Россию, «пока обсуждается». Известно лишь только, что экспортировано будет товаров на сумму $570 млн. Ранее Лукита говорил, что поставки могут включать пальмовое масло, чай и кофе.

Россия планирует передавать самолеты поэтапно начиная с 2019 г.

4 августа госкорпорация «Ростех» и индонезийская торговая госкомпания PT.PPI заключили меморандум о программе встречной торговли (российских закупок индонезийских товаров) в рамках контракта на поставку 11 истребителей Су-35 для ВВС этой страны. Источник, близкий к «Рособоронэкспорту», рассказывал, что контракт с высокой степенью вероятности будет подписан до конца года и частично оплачен пальмовым маслом, каучуком и другими индонезийскими товарами.