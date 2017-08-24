Узбекистан попросил арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в России

Генеральная прокуратура Узбекистана просит российские власти арестовать недвижимость дочери первого президента этого государства Ислама Каримова - Гульнары Каримовой, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой, в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества», - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что содержащаяся в данном запросе информация является конфиденциальной.

В октябре 2013 г. против Каримовой на родине было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. В августе 2015 г. суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

18 августа прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование дела по другим обвинениям и она взята под стражу.

Общую сумму ущерба государству и гражданам по обоим делам генпрокуратура оценивает в 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, $1 651 800 000, 26,1 млн евро. Всего 3 трлн 746,8 млн сумов. Следствие выявило в 12 странах легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1 394 100 000, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков.