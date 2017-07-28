Генпрокуратура Узбекистана прояснила судьбу дочери Ислама Каримова

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Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара отбывает наказание по уголовному делу о хищениях, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, заявила генпрокуратура страны. Уголовное дело в ее отношении было возбуждено в октябре 2013 г., в августе 2015 г. Ташкентский областной суд назначил ей пять лет ограничения свободы. Также в ее отношении продолжает расследоваться другое уголовное дело, мерой пресечения по этому делу избран арест.

Общую сумму ущерба государству и гражданам по обоим делам генпрокуратура оценивает в 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов США, 26,1 млн евро. Всего 3 трлн 746,8 млн сумов (357 млн 231 тыс 761 долларов США). Следствие выявило в 12 странах легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд 394,1 млн долларов США, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков.

Выпускницу Гарварда Гульнару Каримову ранее прочили в преемницы отцу. Она делала дипломатическую карьеру, с ней связывали многочисленные общественные организации и частные компании, в том числе медиаактивы, также она занималась дизайном одежды и вокалом и даже выпустила альбом песен на английском. С 2008 г. она была официальным представителем Узбекистана при ООН. В 2010 г. она стала послом в Испании, но летом 2013 г. была лишена дипломатического иммунитета и затем пропала. СМИ сообщали, что она оказалась фактически под домашним арестом. Неофициально это связывали с тем, что она стала позволять себе резкие высказывания в адрес действующей власти, высказывалась версия внутрисемейного конфликта, также была версия, что она поссорилась с узбекскими спецслужбами и они добились, что отец перестал ее защищать. Также опалу Каримовой связывали с обысками, которые в 2013 г. прошли во Франции в объектах недвижимости, к которым она якобы имела отношение. Обыски проводились по запросу швейцарской прокуратуры в связи с расследованием дела об отмывании средств.

В октябре 2013 г. были заморожены счета медиапредприятия Terra Group, которое связывали с Каримовой. В феврале 2014 г. прокуратура сообщила о задержании нескольких человек из окружения Каримовой. В сентябре 2014 г. генпрокуратура Украины заявила, что дочь президента вошла в число лиц, подозреваемых в причастности к преступной деятельности - хозяйственным преступлениям, шантажу, вымогательству и фальсификации документов. На похоронах отца в сентябре 2016 г. Гульнара Каримова не присутствовала.

В августе 2015 г. стало известно, что США добиваются ареста активов в Европе на общую сумму $1 млрд в связи с масштабным расследованием предполагаемых коррупционных связей трех крупных телекоммуникационных компаний с лицами в окружении дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. По версии минюста США, в коррупционной схеме с участием родственницы президента участвовали и российские операторы связи МТС и Vimpelcom. Vimpelcom , российская МТС и шведская TeliaSonera, по мнению следствия, передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Гульнарой Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране. Платежи они направляли в адрес компании Takilant, которая, по мнению следствия, принадлежала Каримовой. Следователи считают, что именно она была конечным бенефициаром активов на $1 млрд. О расследовании минюста США и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении коррупционных сделок операторов связи в Узбекистане стало известно в 2014 г., в Европе аналогичные расследования велись к тому моменту уже несколько лет.

Фигурантам первого уголовного дела, по которому Каримова была осуждена в 2015 г., инкриминировалось уклонение от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion». По версии следствия и суда, под контролем дочери президента организованная преступная группа в 2001-2013 гг. совершала преступления, в том числе вымогала деньги, активы и имущество (включая 8 автомобилей), присвоив себе в результате активы на сумму 54,1 млрд сум. Также участникам группы вменялось присвоение и растрата госимущества на 344,6 млрд сум при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях и иных приватизационных сделках (в том числе при продаже госдолей в СП «Уздунробита» и СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD»). Также их признали виновными в неуплате налогов на 2,091 трлн сум и в уничтожении и сокрытии документов о деятельности связанных с ними компаний.

Продолжается следствие по делу в отношении Каримовой, по которому ее обвиняют в содействии преступной группе в хищении путем мошенничества 1,2657 млрд сум «при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов» и необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг. Также эту ОПГ подозревают в сокрытии иностранной валюты на сумму $1,9428 млрд 29,1 млн евро за счет получения откатов на счета офшорных компаний. Откаты подозреваемые получали в том числе за лоббирование бизнес-интересов, незаконную продажу радиочастот и земельных участков, вывод преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажу долей в активах, за импорт товаров по завышенным ценам. Путем махинаций при таможенном контроле они подозреваются в совершении нарушений на 607,6 млрд сум. Также они обвиняются в нарушении правил торговли на 572,9 млрд сум путем неинкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг и незаконного обналичивания средств. Преступные доходы подозреваемые легализовали, покупая недвижимость и иное имущество и переводя средства по фиктивным контрактам между подконтрольными офшорами, считает следствие.