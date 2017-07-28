Международная жизнь

Генпрокуратура Узбекистана прояснила судьбу дочери Ислама Каримова

Пропавшая из большой политики несколько лет назад Гульнара Каримова отбывает пятилетний срок

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара отбывает наказание по уголовному делу о хищениях, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, заявила генпрокуратура страны. Уголовное дело в ее отношении было возбуждено в октябре 2013 г., в августе 2015 г. Ташкентский областной суд назначил ей пять лет ограничения свободы. Также в ее отношении продолжает расследоваться другое уголовное дело, мерой пресечения по этому делу избран арест.

Общую сумму ущерба государству и гражданам по обоим делам генпрокуратура оценивает в 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов США, 26,1 млн евро. Всего 3 трлн 746,8 млн сумов (357 млн 231 тыс 761 долларов США). Следствие выявило в 12 странах легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд 394,1 млн долларов США, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков.

Выпускницу Гарварда Гульнару Каримову ранее прочили в преемницы отцу. Она делала дипломатическую карьеру, с ней связывали многочисленные общественные организации и частные компании, в том числе медиаактивы, также она занималась дизайном одежды и вокалом и даже выпустила альбом песен на английском. С 2008 г. она была официальным представителем Узбекистана при ООН. В 2010 г. она стала послом в Испании, но летом 2013 г. была лишена дипломатического иммунитета и затем пропала. СМИ сообщали, что она оказалась фактически под домашним арестом. Неофициально это связывали с тем, что она стала позволять себе резкие высказывания в адрес действующей власти, высказывалась версия внутрисемейного конфликта, также была версия, что она поссорилась с узбекскими спецслужбами и они добились, что отец перестал ее защищать. Также опалу Каримовой связывали с обысками, которые в 2013 г. прошли во Франции в объектах недвижимости, к которым она якобы имела отношение. Обыски проводились по запросу швейцарской прокуратуры в связи с расследованием дела об отмывании средств.

В октябре 2013 г. были заморожены счета медиапредприятия Terra Group, которое связывали с Каримовой. В феврале 2014 г. прокуратура сообщила о задержании нескольких человек из окружения Каримовой. В сентябре 2014 г. генпрокуратура Украины заявила, что дочь президента вошла в число лиц, подозреваемых в причастности к преступной деятельности - хозяйственным преступлениям, шантажу, вымогательству и фальсификации документов. На похоронах отца в сентябре 2016 г. Гульнара Каримова не присутствовала.

В августе 2015 г. стало известно, что США добиваются ареста активов в Европе на общую сумму $1 млрд в связи с масштабным расследованием предполагаемых коррупционных связей трех крупных телекоммуникационных компаний с лицами в окружении дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. По версии минюста США, в коррупционной схеме с участием родственницы президента участвовали и российские операторы связи МТС и Vimpelcom. Vimpelcom , российская МТС и шведская TeliaSonera, по мнению следствия, передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Гульнарой Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране. Платежи они направляли в адрес компании Takilant, которая, по мнению следствия, принадлежала Каримовой. Следователи считают, что именно она была конечным бенефициаром активов на $1 млрд. О расследовании минюста США и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении коррупционных сделок операторов связи в Узбекистане стало известно в 2014 г., в Европе аналогичные расследования велись к тому моменту уже несколько лет.

Фигурантам первого уголовного дела, по которому Каримова была осуждена в 2015 г., инкриминировалось уклонение от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion». По версии следствия и суда, под контролем дочери президента организованная преступная группа в 2001-2013 гг. совершала преступления, в том числе вымогала деньги, активы и имущество (включая 8 автомобилей), присвоив себе в результате активы на сумму 54,1 млрд сум. Также участникам группы вменялось присвоение и растрата госимущества на 344,6 млрд сум при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях и иных приватизационных сделках (в том числе при продаже госдолей в СП «Уздунробита» и СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD»). Также их признали виновными в неуплате налогов на 2,091 трлн сум и в уничтожении и сокрытии документов о деятельности связанных с ними компаний.

Продолжается следствие по делу в отношении Каримовой, по которому ее обвиняют в содействии преступной группе в хищении путем мошенничества 1,2657 млрд сум «при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов» и необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг. Также эту ОПГ подозревают в сокрытии иностранной валюты на сумму $1,9428 млрд 29,1 млн евро за счет получения откатов на счета офшорных компаний. Откаты подозреваемые получали в том числе за лоббирование бизнес-интересов, незаконную продажу радиочастот и земельных участков, вывод преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажу долей в активах, за импорт товаров по завышенным ценам. Путем махинаций при таможенном контроле они подозреваются в совершении нарушений на 607,6 млрд сум. Также они обвиняются в нарушении правил торговли на 572,9 млрд сум путем неинкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг и незаконного обналичивания средств. Преступные доходы подозреваемые легализовали, покупая недвижимость и иное имущество и переводя средства по фиктивным контрактам между подконтрольными офшорами, считает следствие.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике