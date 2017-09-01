Politico узнало о выделении госдепом $60 млн на противодействие пропаганде ИГ и России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил выделение $60 млн на финансирование Глобального центра взаимодействия, который будет противостоять внешней пропаганде, пишет Politico со ссылкой на чиновников госдепартамента. На этот шаг Тиллерсона вынудили законодатели, требовавшие выделения $80 млн, отмечает издание.

Из согласованной госдепом суммы $20 млн будет направлено на противостояние пропаганде террористических группировок, в частности, запрещенного в России «Исламского государства». Эта сумма уже в фондах госдепа. Остальные $40 млн будут переведены из фондов Пентагона, Тиллерсон одобрил просьбу о переводе этой суммы. Эти деньги будут потрачены на противостояние государственной пропаганде, в частности, со стороны России.

Почему Тиллерсон не попросил больше, как того требовали законодатели, источник издания не уточняет. Отмечается лишь, что финансовый запрос «основан на усилиях по борьбе с пропагандой и дезинформацией, которые [Глобальный центр взаимодействия] выявил в ходе консультаций» с другими учреждениями.