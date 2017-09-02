Брата Саакашвили доставили в органы миграционной службы в Киеве

Сотрудники Национальной полиции Украины доставили брата бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы в Киеве. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

«Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы», — сказал Шевченко.

Он пояснил, что Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу на Украине.

В апреле Михаил Саакашвили сообщил, что его брата Давила лишили права на постоянное проживание на Украине.