МИД России передал Вашингтону ноту протеста из-за предстоящих обысков в торгпредставительстве

Советник-посланник посольства США в Москве Энтони Годфри был вызван сегодня в Министерство иностранных дел России, ему вручили ноту протеста в связи с намерением американских властей провести обыск в российском торговом представительстве в Вашингтоне.

«В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов», — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве заявили, что США «должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России». В противном случае Москва может принять ответные меры, заключили в МИДе.